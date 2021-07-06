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«Министра торговли и промышленности ДНР» будут заочно судить за преступления против Украины

06 июля 2021, 16:51

«Министра торговли и промышленности ДНР» будут заочно судить за преступления против Украины

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование в отношении «министра торговли и промышленности ДНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Эту должность сейчас занимает 49-летний Владимир Рущак.

Досудебным расследованием установлено, что с 2019 года он был назначен «заместителем министра промышленности и торговли ДНР», а впоследствии – «министром промышленности и торговли ДНР».

«Находясь на указанной должности, правонарушитель организует лицензирование новых разработок и модернизации военной техники, оружия и боеприпасов к нему для нужд оккупационной администрации в Донецкой области», – сообщили в прокуратуре.

Рущак обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). 
Обвинительный акт в отношении него направлен в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.

С апреля 2013 года по август 2015 года Владимир Рущак был главой Национального агентства по аккредитации Украины. После этого Рущак, по всей видимости, уехал в Россию. В октябре того же года человек с таким же именем и фамилией стал исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу. 

Рущак был фигурантом расследования программы «Наші гроші» о коррупционных схемах в Нацагентстве по аккредитации Украины. По словам бывших сотрудников Нацагентства и участников рынка, при Рущаке практиковались выкуп должностей директорами, ежемесячные взносы и существовала подконтрольная ему частная ассоциация.

В Украине против Рущака было открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением». Но на тот момент он уже покинул страну.

На должность «министра промышленности и торговли ДНР» Владимир Рущак был назначен в марте 2020 года.

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