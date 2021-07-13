Наталья Стаценко, которую незаконно удерживает оккупационная администрация РФ в СИЗО № 5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По словам Денисовой, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.



Она заявила, что обращается к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегации МККК в Донецке срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.



Наталью Стаценко задержали 10 июля 2019 года. По данным украинской омбудсвумен первые три месяца ее удерживали в «Изоляции», а затем перевели в СИЗО № 5 Донецка.



«Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии», — написала Денисова.



Боевики обвиняют Наталью в «шпионаже» в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Согласно данным «Медийной инициативы за права человека» Наталья была среди тех четырех пленных группировками «Л-ДНР», которых могли освободить в одностороннем порядке и передать пророссийскому политику Виктору Медведчуку.



Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что передача пленных Медведчуку была приостановлена.