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Денисова: Одна из пленниц боевиков «ДНР» — в критическом состоянии

13 июля 2021, 16:32

Денисова: Одна из пленниц боевиков «ДНР» — в критическом состоянии

Наталья Стаценко, которую незаконно удерживает оккупационная администрация РФ в СИЗО № 5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

Она заявила, что обращается к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегации МККК в Донецке срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Наталью Стаценко задержали 10 июля 2019 года. По данным украинской омбудсвумен первые три месяца ее удерживали в «Изоляции», а затем перевели в СИЗО № 5 Донецка.

«Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии», — написала Денисова.

Боевики обвиняют Наталью в «шпионаже» в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Согласно данным «Медийной инициативы за права человека» Наталья была среди тех четырех пленных группировками «Л-ДНР», которых могли освободить в одностороннем порядке и передать пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что передача пленных Медведчуку была приостановлена.

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