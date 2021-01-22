Кого «Л-ДНР» хотят передать Медведчуку: биографии четырех пленниц

Правозащитники «Медийной инициативы за права человека» узнали информацию о четырех удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» гражданках Украины, которых могут освободить в одностороннем порядке и передать пророссийскому политику Виктору Медведчуку.



Наталья Стаценко. Женщину задержали 10 июля 2019 года в Донецке. Бывшая заложница Елена Лазарева сообщила МИПЧ, что однажды видела ее в СИЗО в Донецке во время прогулки — в конце лета 2019 года. Она сообщила, что врача кожно-венерологического диспансера Макеевки обвинили в шпионаже. Станислав Асеев, который также находился в заложниках НВФ, ранее рассказал «Радио свобода», что Стаценко задержали, когда боевики получили доступ к его страницам в соцсетях — написали Натальи и схватили ее. «Она была брошена на подвал только за то, что общалась со мной. У этой женщины сейчас колоссальные проблемы со здоровьем: ей нужна операция на позвоночнике. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ТКГ, сформировали список из 11-ти людей, которым действительно нужна срочная медицинская помощь и предложили освободить из гуманитарных соображений», — объяснял он.



Светлана Довгаль. Пропала 22 июля 2019 года в Донецке, ее обвинили в шпионаже. Из открытых источников известно, что Довгаль после начала оккупации выезжала в Киев, искала работу, но впоследствии вернулась в Донецк — работала администратором в гостинице «Виктория», которая считается «государственной гостиницей» ДНР «. Почти все время Довгаль содержалась на «Изоляции». Некоторые бывшие заложники видели там Светлану. «После того, как ее привезли в камеру, дали лист — что-то писать. Через сутки забрали. А когда вечером вернули, она едва зашла — была вся в синяках. Потом бросили в подвал. У Светланы сахарный диабет», — сказала одна из них. По состоянию на весну 2020 года так называемый судебный процесс еще не начался.



Екатерина Котенко. Жительница Стаханова Луганской области. По информации, которую распространяли боевики 9 декабря 2019 года, была «осуждена» «за шпионаж в пользу Украины» на 12 лет. Она якобы признана виновной в содействии деятельности другого местного жителя Дмитрия Праваторова. «Будучи женой военнослужащего «народной милиции "ЛНР", Котенко занималась сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну», — утверждали представители НВФ. По информации правозащитников, Праваторов был задержан 4 декабря 2019 года, в Краснолучскую исправительную колонию № 19 прибыл 13 апреля 2020 года, где и содержится по сей день. Но именно Праваторов был осужден не за «государственную измену» или «шпионаж», а «кражу имущества». По свидетельствам бывших заложниц, которые удерживались в Луганске, Котенко попала в тюрьму случайно — ее увидели рядом с работником СБУ в кафе на подконтрольной правительству Украины территории. По данным «Медийной инициативы за права человека», ее муж действительно служит в рядах боевиков.



Наталья Савченко. Работала врачом-гинекологом в одной из местных больниц Луганска. С первых дней с начала конфликта пошла медиком в батальон представителей НВФ «Заря». Задержана была в августе 2017 года. Обвинялась в содействии СБУ в ликвидации «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко. Тот погиб утром 4 февраля 2017 года в Луганске в результате подрыва автомобиля. На самом деле, Савченко была одной из трех женщин, которые проходили по этому делу. Она оказалась на месте происшествия и оказывала медицинскую помощь одному из боевиков, которых «ЛНР» также подозревала в «госизмене». Первые семь месяцев женщину удерживали в подвале «МГБ ЛНР» под чужой фамилией.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что передача пленных Медведчуку была приостановлена.