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Путин: Нормандский формат — не место для обсуждения «Северного потока-2»

13 июля 2021, 23:42

Путин: Нормандский формат — не место для обсуждения «Северного потока-2»

Президент РФ Владимир Путин намекнул, что не будет обсуждать тему строительства «Северного потока-2» в рамках Нормандского формата. Ранее с этой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский во время ужина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Та, в свою очередь, допустила возможность такого обсуждения.

Путин считает, что Нормандский формат — место для обсуждения политических, а не коммерческих проектов.

«Нормандский формат или другие подобные форматы — это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как "Северный поток", "Северный поток-2″ или транзит газа через Украину», — сказал он в комментарии News24 Russia.

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