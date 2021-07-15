Госдуме предложат приравнять прописку в ОРДЛО к российской

Депутат Госдумы России Андрей Козенко предложил ввести «специальную форму регистрационного учета» жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с паспортами РФ.



По его словам, такая форма будет равнозначна регистрации на территории России.



«Я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ», — сказал Козенко на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке.



Те российские паспорта, которые в упрощенном порядке выдают жителям Донбасса с 2019 года, не имеют штампа о регистрации места проживания в РФ.

Сегодня в Донецке проходит форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который фактически является агитационным мероприятием партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму.



В МИД Украины заявили, что рассматривают агитационную деятельность «Единой Россиии» в ОРДЛО как подрыв мирного урегулирования конфликта.