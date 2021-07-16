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Денисова: Число незаконно задержанных боевиками «Л-ДНР» растет

16 июля 2021, 17:37

Денисова: Число незаконно задержанных боевиками «Л-ДНР» растет

Количество незаконно заключенных и пленных граждан Украины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно растет. По сравнению с августом 2020 году число незаконно задержанных увеличилось на 57 человек (с 235 до 292). Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

Она напомнила, что обмен в формате «всех на всех» в рамках Минских договоренностей замедлен российской стороной.

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Перевода из тюрем в ОРДЛО на украинскую территорию ждут 450 осужденных, среди них 70 – пожизненных.

В так называемых «судах» ОРДЛО остаются 220 уголовных дел в отношении 235 человек.

«Передача этих дел является крайне необходимой, ведь из-за их отсутствия украинские суды не могут рассмотреть апелляционные и кассационные жалобы граждан, чем нарушается право на справедливый суд», – подчеркнула Денисова.

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