Резников: Украинцам в оккупации вряд ли грозит лишение гражданства

Украинцы из оккупированных Крыма и Донбасса, которые получили российское гражданство, вряд ли будут лишены украинского. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире «Украина 24».



По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.



«Многие из них делают это под принуждением — это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, — это предмет отдельной дискуссии, которые мы хотим нормировать в законе о переходном периоде», — добавил Резников.



Ожидается, что законопроект о переходном периоде будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады этой осенью.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет возможность сдать российские паспорта после деоккупации.

