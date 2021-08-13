Россия отказалась от внеочередного заседания подгруппы безопасности в ТКГ

Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы безопасности в ТКГ из-за обострения на Донбассе. Российская сторона и приглашенные ею на переговоры группировки «Л/ДНР» отказали.



Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Инициировали по факту гибели мирного жителя и необходимости немедленного возвращения к полному соблюдению РПО (режима прекращения огня — ред.). Получили отказ от российской стороны», — написал Арестович.



Он добавил, что Россия настаивает на прямых переговорах Украины и группировок «Л/ДНР».



«Причина [отказа] у них одна и та же всегда — хотят, чтобы мы вышли на прямые переговоры с "республиками"», — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.



Отметим, что Украина не ведет прямых переговоров с представителями самопровозглашенных республик.

На Донбассе последние недели наблюдается обострение ситуации. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.



Так, за сутки 12 августа незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Группировки «ЛНР» и «ДНР» также утверждали об обстрелах позиций незаконных вооруженных формирований.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.