В МИД России объяснили отказ продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Россия решила заблокировать работу наблюдателей ОБСЕ в КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной, поскольку считает ее продление нецелеообразным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



По ее словам, развертывание миссии в 2014 году было «жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины».



Захарова снова назвала конфликт на Донбассе «внутриукраинским» и утверждает, что власти Украны «не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением».



«Поскольку за семь лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках Минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский "Комплекс мер"», - говорится в заявлении представительницы российского МИД.



Она подчеркивает, что деятельность наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе якобы «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования», и потому РФ считает ее продолжение «нецелесообразным».

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.



В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».