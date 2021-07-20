Новая заявка Путина на агрессию и форумы единороссов на Донбассе: В чем связь и что дальше

Партия «Единая Россия» начала агитацию в Донецке и Луганске

Пока одной рукой Кремль на международной политической арене от причастности к конфликту на Донбассе открещивается, другой продолжает обрабатывать умы людей в Донецке и Луганске. Перед грядущими осенними выборами в Государственную думу там успешно совмещают паспортизацию, пропаганду и агитацию за правящую в РФ партию «Единая Россия» через пропагандистские форумы, как например те, которые на днях прошли в Донецке и Луганске. Подробности – в материале «Новостей Донбасса».





Предвыборный тур путинской партии



Лидеры группировок «Л-ДНР» теперь в один голос заявляют, что Донбасс живет все военные годы практически только благодаря партии «Единая Россия».



«Семь лет мощной поддержкой для нас также была и есть лидирующая российская партия "Единая Россия"», – сказал, выступая на партийном форуме, глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



«Мы понимаем, что благодаря помощи России живет и развивается Донбасс. Это ваша заслуга, патриотов, членов партии "Единая Россия"», – заявил на аналогичном мероприятии в Донецке глава «ДНР» Денис Пушилин.



Топ-спикерами и организаторами так называемого форума были члены путинской партии «Единая Россия» и похоже это было скорее на агитационный тур перед предстоящими выборами в России.



Аналитик Московского центра Карнеги Константин Скоркин прогнозирует, что в рамках этой активности до выборов в Госдуму будут предприняты еще какие-то демонстративные шаги.



«Это предвыборная кампания ЕР на Донбассе, поскольку принято решение о том, что вот эти новые россияне на Донбассе будут участвовать полноценно в выборах в Госдуму. Ближе к выборам, я думаю, будут еще форумы, еще приезды, еще какие-то демонстративные шаги в сторону интеграции этих людей в российское пространство», – считает Скоркин.

В Донецке предлагают стать сторонником «Единой России». Фото: dnronline

Сомнительное голосование



То, что основной причиной форумов была агитация пропутинской партии, доказывает и количество сказанного в те дни о выборах в России.



«В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы. Тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг, будет предоставлена возможность дистанционного электронного голосования», – заявил глава группировки «ДНР» Пушилин.



Там же, на базе форумов, агитировали сразу регистрироваться на едином портале государственных услуг для будущих выборов в РФ.



Политический аналитик Виталий Сизов подчеркивает, что результаты этих выборов будут сомнительными.



«Мы не можем судить об этом голосовании потому, что нет условий никаких демократических, ни работы СМИ, ни конкуренции. Результаты этих выборов будут с точки зрения их оценки ничтожными, как и референдум на той территории», – говорит эксперт.



«Историческая» статья Путина



В остальном же форумы напоминали постановку по сценарию недавно выпущенной так называемой статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» и практически в точности повторяли тезисы хозяина Кремля, как по методичке.



В своей статье, которая, к слову, была выпущена также на украинском языке, российский президент фактически впервые поставил под сомнение суверенитет Украины и предъявил новые территориальные претензии.



«Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли», – говорится в статье.



Путин пытается доказать, что Украина как государство в значительной степени создавалась за счет исторической России и чуть ли не все украинские территории по праву принадлежат Москве. Хотят или не хотят украинцы и россияне, но они единое целое, в очередной раз заявляет российский президент.



«Все это, конечно, написано для обоснования политики Москвы, которая идет с 2014 года. Это попытка обоснования, почему Крым должен принадлежать России. Как его понимание, каким должен быть суверенитет постсоветских государств, он упомянул Лукашенко и Беларусь. Смысл такой, что ее политика не противоречит политике Москвы и в своей стране Лукашенко может творить что хочет. Такую суверенность Москва будет уважать», – комментирует Константин Скоркин.

Под авторством Владимира Путина вышла статья «Об историческом единстве русских и украинцев». Фото: kremlin.ru

Как отреагировали в Украине и за рубежом



Украинский президент Зеленский на статью Путина отреагировал иронично, напоминая, что время для ее написания можно было потратить более продуктивно.



«Я могу только позавидовать, сколько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такую подробную работу. Мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу между президентами РФ и Украины сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит это время», – сказал Владимир Зеленский.



Политологи – напротив, призывают относиться к написанному Путиным серьезнее, в частности, обратить внимание западных коллег на риторику российского президента, ведь она говорит о возможной угрозе для всего мира.



«Вот у него в голове живут такие идеи, что якобы есть какая-то языковая общность, этническая общность, которая должна быть первична над государственными границами и над принятым государственным порядком. Мы все знаем, откуда такие идеи берутся и где они уже были. Кто у нас объединял все народы, какой знаменитый политик был. Это больше похоже на программную статью лидера нацистской Германии», – подчеркивает политический аналитик Виталий Сизов.



А вот австрийский историк Андреас Каппелер в комментарии Deutsche Welle отмечает, что в так называемой статье Владимира Путина – множество подмен понятий. Так же, как и политологи, эксперт проводит параллели с нацистской Германией.



«В иностранных источниках XVI-XVIII веков, "Россией, Русью" называли Беларусь и Украину, а сегодняшнюю Россию называли "Московия". Сегодняшних россиян, украинцев и белорусов в Средневековье не было, это были другие сообщества с другими культурными особенностями. Сравнивать их исторически неправильно... Все этнически заряженные национализмы особенно опасны и агрессивны. То есть этнические русские или русскоговорящие в Украине, странах Балтии и Казахстане тоже относятся к зоне влияния России. Это однозначно рычаг для возможного перехода границ или агрессивных действий против этих стран для защиты русских в этих странах», – пишет Андреас Каппелер.



Будет ли руководствоваться своей статьей Путин для ведения внешней политики и будет ли и дальше воплощать имперские амбиции на деле, как это произошло в 2014 году, – точно сказать не может никто. Но в российской армии историческая самодеятельность хозяина Кремля уже включена в качестве одной из обязательных тем на занятиях по военно-политической подготовке.