Комитет рекомендовал Раде принять законопроект об олигархах

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599.



Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая, представляющая фракцию «Слуга народа».



Председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк уточнил, что решение поддержали 10 голосами, против выступил только Сергей Рахманин (фракция «Голос»).



При подготовке законопроекта ко второму чтению учтено только 13 правок из 1271.

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599 о «деолигархизации».



Документ, в частности, предусматривает установление признаков, по которым человек может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, предусмотрено создание реестра олигархов.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.



10 сентября законопроект был передан Венецианской комиссии. При этом депутаты смогут рассмотреть законопроект, не дожидаясь выводов комиссии.