«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили

Так называемая «генпрокуратура» при группировке «ЛНР» возбудила «уголовное дело» против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Боевики считают его причастным к убийству правоохранителей на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.



Как утверждает пресс-служба «ведомства», в конце 2013 года якобы по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим и правоохранителям.



«Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.



При этом «генпрокуратура ЛНР» обратилась за помощью в «расследовании» к Грузии и Беларуси.



Представительница «ведомства» Инна Семенова заявила на брифинге, что ранее Генеральной прокуратурой Республики Беларусь были «допрошены лица, причастные к массовым расстрелам в феврале 2014 года сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц».



«Данные лица допрошены белорусской стороной по запросу о международно-правовой помощи с Украиной в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей. Показания, полученные белорусскими коллегами, имеют важнейшее значение для установления истины по событиям февраля 2014 года», — сказала Семенова.



Она подчеркнула, что, «учитывая плодотворный опыт предыдущего сотрудничества», «генпрокуратура ЛНР» просит Беларусь «оказать содействие в проведении следственных действий с ранее допрошенными белорусской стороной свидетелями убийства сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц».



Сам Михаил Саакашвили еще в 2018 году заявлял, что история о «грузинских снайперах» на Майдане — это неправда. «Никаких грузинских снайперов нет, есть российские актеры, ГРУ-шники или другие шпионы», — заявил он.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами. По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.