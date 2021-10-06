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Семенченко оставили под стражей

06 октября 2021, 19:15

Семенченко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко в уголовном производстве о теракте и контрабанде товаров военного назначения завершено. Об єтом сообщается на его странице в Facebook.

«Суд оставил Семена под стражей. Другого решения никто не ожидал. Суд по указаниям "сверху" в очередной раз вынес необходимое власти решение», — заявляют у экс-нардепа.

В конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение об изменении меры пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу.

Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

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