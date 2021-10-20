Депутат Госдумы РФ заявил, что на Донбассе воюют «русские войска»

Депутат Госдумы России Александр Бородай заявил, что против украинской армии на Донбассе воюют «русские войска».



«Это наши русские люди. Я считаю, что это принципиальный момент. И то [на Донбассе] русские войска, и Вооруженные силы РФ — тоже русские войска», — сказал Бородай в эфире российского телеканала «Звезда».



Новоизбранный депутат Госдумы подчеркнул, что отожествляет эти понятия.



«Одни русские войска называются корпусами народной милиции "ДНР" и "ЛНР", а другие называются просто российской армией», — добавил Бородай.

Россиянин Александр Бородай в 2014 году был «премьер-министром» группировки «ДНР». В Украине Бородай объявлен в уголовный розыск по обвинению в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность и захвате государственной власти.



Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.