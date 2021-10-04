Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России

Бывший «премьер» группировки «ДНР» Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».



«Союз добровольцев Донбасса» (объединяет боевиков «ДНР/ЛНР»), в котором Бородай является председателем правления, опубликовала поздравления в связи с получением им мандата депутата Госдумы. В СДД пожелали Бородаю крепкого здоровья, согласия и понимания со стороны коллег-депутатов. Там также утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса.

Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии «Единая Россия» по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии «Единая Россия» по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.