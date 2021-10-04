Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России

04 октября 2021, 21:52

Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России

Бывший «премьер» группировки «ДНР» Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».

«Союз добровольцев Донбасса» (объединяет боевиков «ДНР/ЛНР»), в котором Бородай является председателем правления, опубликовала поздравления в связи с получением им мандата депутата Госдумы. В СДД пожелали Бородаю крепкого здоровья, согласия и понимания со стороны коллег-депутатов. Там также утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса.

Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии «Единая Россия» по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии «Единая Россия» по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Еще по теме

Люди
Александр Бородай
Прочее
выборы в Госдуму

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:20
«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки
22:06
Донбасс. Итоги недели
21:49
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
14:56
В ТКГ считают, что к объединению «таможен» «ДНР» и «ЛНР» привел кризис
12:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
09:10
«ЛНР»: более 300 заболевших и 22 летальных случая от COVID-19
21:30
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
все новости
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
20:59
Около 300 тысяч переселенцев недополучили пенсии
20:12
В Центре реабилитации детей в Славянске — вспышка COVID-19
18:35
За фальсификацию на выборах осуждена глава УИК на Луганщине
17:44
Разумков созывает Раду на внеочередное заседание
17:15
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
16:11
Pandora Papers: Украина — лидер по числу политиков с офшорными схемами
16:05
«Добивал раненых»: В Киеве задержали подозреваемого наводчика «ДНР»
15:08
В Покровске неизвестный устроил взрыв возле магазина
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
13:58
На Луганщине за сутки — 85 заболевших COVID-19, четверо умерли
13:47
Кремль: Для переговоров Путина с Зеленским нет повестки
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
12:15
В «Слуге народа» прокомментировали расследование об «офшорах Зеленского»
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция