«ЛНР» снова призывает мужчин «служить»

Группировка «ЛНР» решила провести очередные военные сборы в отдельных районах Луганской области с 1 ноября по 30 апреля.



Глава «ЛНР» Леонид Пасечник своим указом поручил незаконным вооруженным формированиям «провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям» еще 300 жителей неподконтрольной Луганщины.



Обучение будет проходить для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе.

Ранее группировка «ДНР» объявила призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года.



Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв провела и группировка «ЛНР».



В Киеве указали на незаконность таких действий.