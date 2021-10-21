Руководство ОБСЕ призывает прекратить препятствовать работе мониторинговой миссии в ОРДЛО

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выступили с заявлением по поводу блокирования Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которое продолжается в неподконтрольных правительству районах на востоке Украины.



В тексте, опубликованном на сайте организации, говорится, что они призывают к немедленному устранению всех препятствий, чтобы Миссия смогла продолжить работу.



Руководство ОБСЕ «призвало все стороны обеспечить оперативное выполнение всех их обязательств и прибегнуть к применению конструктивного подхода для деэскалации и решения сложившейся ситуации».



«Не может быть никаких оправданий для любого вмешательства в работу Миссии. Текущие ограничения неблагоприятно влияют на мирное население по обе стороны от линии соприкосновения. Для СММ должны быть обеспечены необходимые условия, для того чтобы Миссия могла выполнять свою работу по всей Украине в соответствии с ее мандатом, Минскими соглашениями и Общими согласованными выводами Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года», — отметила действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.



Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид подчеркнула, что СММ должна «безопасно и беспрепятственно выполнять свою работу и информировать о ситуации на местах, будучи глазами и ушами мирового сообщества», а ситуация в Донецке подрывает этот мандат Миссии, «ограничивает прозрачность и нивелирует доверие».



В ОБСЕ отмечают, что в результате протеста перед гостиницей, в которой в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, и ввиду внутренних мер безопасности СММ не удается отправить ни один патруль из Донецкого патрульного центра для выполнения порученных Миссии задач. При этом патрулирование из других офисов Миссии продолжается.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских митингующих начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности в Донецке из-за опасений безопасности.