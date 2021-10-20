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СММ ОБСЕ не может протестировать персонал на COVID-19: Что происходит в заблокированной штаб-квартире в Донецке

20 октября 2021, 11:51

СММ ОБСЕ не может протестировать персонал на COVID-19: Что происходит в заблокированной штаб-квартире в Донецке

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ шестой день остается заблокирована в штаб-квартире в оккупированном Донецке. У наблюдателей закончились тесты на COVID-19, и они не могут протестировать свой персонал, говорится в отчете Миссии за 19 октября.

Как отмечается, продолжается собрание из нескольких десятков человек перед гостиницей, в которой проживают члены Миссии в Донецке. Патрули не могут ни выехать, ни приехать.

«Из-за сложившейся ситуации СММ не удалось провести регулярное тестирование своего персонала на COVID-19, поскольку в дополнение к невозможности осуществлять патрулирование закончились запасы тестов», — говорится в отчете.

Наблюдатели также отметили, что протестующие включали очень громкую музыку, показатели проведенных СММ измерений достигали до 110 децибел.

«Некоторые протестующие общались посредством ручных радиостанций, а также установили деревянные поддоны на подъезд к гостинице, что могло препятствовать доступу транспортных средств ко въезду в гостиницу. Наблюдатели видели, что некоторые протестующие, прибывшие утром 18 октября, изучали, обменивались и подписывали бумаги, которые, по всей видимости, содержали именные списки», — описывают происходящее в СММ ОБСЕ.

Кроме прочего, за членами Миссии митингующие наблюдают даже во время проведения работ по техобслуживанию машин, что имело место 18 октября.

«Три члена Миссии вышли из гостиницы для проведения проверки автомобилей на парковке гостиницы. 10 участников массового собрания (мужчины 20– 29 и 30–39 лет) в гражданской одежде пропустили членов СММ к автомобилям Миссии только спустя примерно 2–3 минут, а один из них (мужчина 30–39 лет) сообщил, что он и другие участники будут наблюдать за работами Миссии по техобслуживанию. Несколько из участников при помощи своих мобильных устройств проводили съемку, как члены СММ выполняли эти работы. После проверки автомобилей члены Миссии вернулись в гостиницу», — описывают инцидент наблюдатели.

В нескольких случаях члены СММ фиксировали разные транспортные средства, блокировавшие проезд со шлагбаумом к парковке позади гостиницы, а также присутствие вокруг гостиницы членов вооруженных формирований, некоторые из них были явно вооружены, говорится в отчете.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября. 

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.

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