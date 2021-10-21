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Кулеба: Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе боевику «ЛНР»

21 октября 2021, 13:55

Кулеба: Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе боевику «ЛНР»

Российским дипломатам предоставят доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрею Косяку. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе 4-го Форума ассоциаций в Киеве.

«В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что заявления российского МИДа в отношении задержанного боевика являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.

«Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта», — добавил Дмитрий Кулеба.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. 

МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.

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