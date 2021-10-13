ВСУ задержали боевика «ЛНР»

Оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала боевика группировки «ЛНР». Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группы.



Подчеркивается, что сегодня около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.



Указано, что гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию «с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ», в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ «Золотого».



«Оперативной группой ВСУ был задержан один военнослужащий российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения», — отмечается в сообщении украинской делегации.



Были опубликованы фотографии военного билета задержанного. Судя по снимкам, Андрей Косяк является уроженцем Алчевска Луганской области. Паспорт гражданина РФ он получил в феврале 2020 года.



У задержанного изъяли оружие и боеприпасы.



Кроме того, россиянин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году умышленного убийства.