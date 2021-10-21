Путин снова вступился за своего кума Медведчука

Президент России Владимир Путин высказался в защиту народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является его кумом. Путин считает, что Медведчук подвергается уголовному преследованию в Украине не за госизмену, которую ему вменяют в вину, а за «открытую политическую позицию».



«Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины», — сказал Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» в Сочи.



Путин также сказал, что у него сложилось впечатление, «что народу Украины не дадут легальными способами сформировать такие органы власти, которые отвечают их интересам».



В мае Путин прокомментировал отправку Медведчука под домашний арест, увидев в этом «очевидную зачистку политического поля».

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.



В целом политик находится под домашним арестом еще с мая.



11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.