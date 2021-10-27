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Гармаш: Украина может обменять боевика «ЛНР» Косяка на удерживаемых в ОРДЛО или России украинцев

27 октября 2021, 22:49

Гармаш: Украина может обменять боевика «ЛНР» Косяка на удерживаемых в ОРДЛО или России украинцев

Если Россия запросит выдачи задержанного члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Андрея Косяка, Украина может рассмотреть это в рамках обмена пленными. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания в среду.

«Интересно, что глава российской делегации Борис Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, а уже потом, сменивший его г-н Кульмухаметов (спецпредставитель России в ТКГ Азамат Кульмухаметов — Ред.) поинтересовался, когда российский консул получит к нему доступ. При этом он почему-то требовал передать Косяка "Луганску". Мы спрашивали: "Если консульский доступ — значит вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску, — это же, даже с позиции России — территория Украины?". Внятных ответов мы так и не получили», — написал Гармаш на своей странице в Facebook.

Он отметил, что однозначно можно сказать, что Косяк будет под арестом, пока украинский суд не примет в отношении него правовое решение.

«Потом, если Россия запросит выдачи своего гражданина, мы сможем рассмотреть вопрос его обмена на наших заключенных, удерживаемых в РФ или ОРДЛО», — добавил Гармаш.

По его словам, российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы, потребовав убрать из украинской делегации официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Виктора Медведчука.

«Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина — это интересный образ… Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах», — подчеркнул Сергей Гармаш.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. 

МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российским дипломатам предоставят доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрею Косяку, имеющему российское гражданство. В МИД отметили, что это не означает признания Украиной российских паспортов, выданных на Донбассе.

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