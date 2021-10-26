«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк

В группировке «ЛНР» заявили, что задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка повлияет на процесс оплаты услуг, предоставленных жителям отдельных районов Луганской области. Представительница «ЛНР» Мария Ковшарь сказала, что сейчас гарантии безопасности не соблюдаются на линии соприкосновения, что в свою очередь «затруднило процедуру оплаты ЛНР поставленной на территорию республики воды». В группировке констатировали, что «решение данного вопроса откладывается на неопределенное время».



Кроме этого в «ЛНР» заявили, что ждут от украинской стороны оплату электроэнергии, которую потребляет компания Vodafone на территории отельных районов Луганской области.

Воду для более чем 400 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Луганской области поставляет КП «Попаснянский районный водоканал». Он берет воду с помощью водозаборных станций, которые расположены на реке Северский Донец. Вода в отдельные районы Луганской области поступает с двух крупных водозаборов: с Западной фильтровальной станции (поселок Белогоровка) и Петровского водозабора (Станично-Луганский район).



Вопросы выплаты многомиллионных долгов за потребленную воду жителями ОРЛО вставал уже неоднократно на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Весной прошлого года президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет перекрывать воду ОРДЛО. По данным наблюдателей ОБСЕ, осенью прошлого года «ЛНР» передала часть денег за воду на мосту в Счастье. Сумма – неизвестна.

Ранее Северодонецкий городской суд Луганской области принял решение взять под стражу Андрея Косяка. Прокуратура Луганской области сообщила ему о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статья 260 Уголовного кодекса Украины).



13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ.



МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.