Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк

26 октября 2021, 19:48

«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк

В группировке «ЛНР» заявили, что задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка повлияет на процесс оплаты услуг, предоставленных жителям отдельных районов Луганской области. Представительница «ЛНР» Мария Ковшарь сказала, что сейчас гарантии безопасности не соблюдаются на линии соприкосновения, что в свою очередь «затруднило процедуру оплаты ЛНР поставленной на территорию республики воды». В группировке констатировали, что «решение данного вопроса откладывается на неопределенное время».

Кроме этого в «ЛНР» заявили, что ждут от украинской стороны оплату электроэнергии, которую потребляет компания Vodafone на территории отельных районов Луганской области.

Читайте также:

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности и ограничила маршруты ОБСЕ до освобождения Косяка

Воду для более чем 400 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Луганской области поставляет КП «Попаснянский районный водоканал». Он берет воду с помощью водозаборных станций, которые расположены на реке Северский Донец. Вода в отдельные районы Луганской области поступает с двух крупных водозаборов: с Западной фильтровальной станции (поселок Белогоровка) и Петровского водозабора (Станично-Луганский район).

Вопросы выплаты многомиллионных долгов за потребленную воду жителями ОРЛО вставал уже неоднократно на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Весной прошлого года президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет перекрывать воду ОРДЛО. По данным наблюдателей ОБСЕ, осенью прошлого года «ЛНР» передала часть денег за воду на мосту в Счастье. Сумма – неизвестна.

Ранее Северодонецкий городской суд Луганской области принял решение взять под стражу Андрея Косяка. Прокуратура Луганской области сообщила ему о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статья 260 Уголовного кодекса Украины). 

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. 

МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.

Еще по теме

Прочее
Водоснабжение оплата коммунальных услуг
Места
ОРЛО
Организации
ЛНР
Люди
Андрей Косяк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
12:13
«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19
11:15
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование после разблокирования отеля в Донецке
09:20
«ЛНР»: 42 пациента с COVID-19 умерли за сутки
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 октября
20:26
Мобильный оператор «ДНР» повышает стоимость услуг с 1 ноября
18:29
Две трети больниц в ОРДЛО заполнены пациентами с ковидом — правозащитники
16:46
«ДНР» планирует регулировать цены на социально-важные продукты
12:14
В Луганске произошел пожар на Центральном рынке
09:56
«ЛНР»: Еще 24 смерти от коронавируса
21:50
Главные новости Донбасса за неделю
19:00
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
09:19
«ЛНР»: 252 новых случая COVID-19 и 17 смертей
22:30
Россия вытесняет ОБСЕ из Донецка и Луганска? Донбасс сегодня ►
22:18
В тюрьмах ОРДЛО запретили передавать продукты и лекарства, требуют деньги с заложников — Гармаш
все новости
20:23
В Чехии задержана преступная «Луганская бригада»
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
18:32
ООС: Украинские военные не захватывали обстрелянный поселок в Донецкой области
18:17
Кулеба опроверг, что Нуланд говорила в Москве об «особом статусе» для Донбасса
17:28
«Л-ДНР» призвали вернуть Медведчука в ТКГ. Украина против
16:59
Военный погиб на Донбассе, еще один ранен при обстреле боевиков
16:49
Кулеба: У Украины есть чем ответить, если Россия прекратит поставки газа
16:31
Экс-чиновника Луганской ОГА будут судить за завладение 900 тысяч гривен из бюджета на охрану природы
15:22
Арахамия ответил Арестовичу про ракеты в сторону Москвы: Сперва их сделай, потом говори
15:05
Более 200 громад на Донбассе подключат к интернету в этом году
14:55
Арахамия анонсировал рассмотрение как минимум четырех кадровых вопросов в Кабмине
14:14
Боевики обстреляли Гранитное из тяжелой артиллерии: повреждены дома и ЛЭП
13:01
Суд в Амстердаме постановил вернуть «скифское золото» Украине
12:56
На Луганщине за сутки — 550 заболевших и 30 умерших от ковида
12:15
Минздрав анонсировал попадание Луганской области в «красную» зону карантина
все новости
ВИДЕО
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00
Россия вытесняет ОБСЕ из Донецка и Луганска? Донбасс сегодня ►
23 октября, 22:30
«ЛНР» утверждает, что кроме Косяка был задержан еще один боевик, но его отпустили
20 октября, 17:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция