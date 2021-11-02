Появились новые спутниковые снимки скопления российских войск вблизи границы с Украиной

Издание Politico опубликовало новые спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, 1 ноября, которые подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.



Новые изображения, сделанные Maxar Technologies, показывают скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Части, которые начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются, включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, отмечает издание.

Бронетанковые части и вспомогательное оборудование в Ельне. Фото: Politico

Кроме того, новый анализ, проведенный Jane’s в понедельник, показывает, что техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Самоходная артиллерийская установка и другая техника в Ельне. Фото: Politico

В этом районе также были замечены части 1-й гвардейской танковой армии. Аналитики Jane’s отмечают, что армия «предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий». По их словам, это подразделение российской армии «обычно первым получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основная формация для тестирования нового оборудования и тактики».



Также эксперты Jane’s подчеркивают, что это развертывание «знаменует явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии», которое обычно проводится под Москвой.

Воинские палатки и административный участок в Ельне. Фото: Politico

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.