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Законопроект о переходном правосудии Рада сможет рассмотреть в 2022 году — Верещук

04 ноября 2021, 13:13

Законопроект о переходном правосудии Рада сможет рассмотреть в 2022 году — Верещук

Кандидатка на должность вице-премьера — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что законопроект о переходном правосудии парламент сможет рассмотреть в 2022 году. Об этом она сказала в ходе заседания Верховной Рады в четверг.

Верещук прокомментировала возможность ускорить подготовку законопроекта о переходном правосудии, над которым работал предыдущий глава Минреинтеграции Алексей Резников.

«Венецианская комиссия предоставила перечень очень детальных замечаний и рекомендаций, которые надо учесть… В 2022 году мы планируем, что этот законопроект уже будет предметом рассмотрения в зале пленарных заседаний», — отметила Ирина Верещук.

4 августа 2021 года Кабмин Украины на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.

Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Заключение комиссии содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного законопроекта.

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