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«Разумная политика»: Разумков создает в Раде межфракционное объединение

05 ноября 2021, 19:22

«Разумная политика»: Разумков создает в Раде межфракционное объединение

Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Разумкова Ольгу Туний.

«Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика" и в него войдут около 25-ти народных депутатов», — сказала она.

По ее словам, документы о создании МФО, скорее всего, уже были направлены спикеру Руслану Стефанчуку.

Кроме того, Туний частично подтвердила и персональный состав объединения. Так, среди его членов — нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все четверо из фракции «Слуга народа»), бывшая представительница монобольшинства Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов «Слуги народа», а также депутат «Батькивщины» Андрей Николаенко.

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Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на заседании 7 октября.

Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Владимира Зеленского во время президентской предвыборной кампании.

Народный депутат Руслан Стефанчук был избран новым председателем Верховной Рады 8 октября. Его кандидатуру поддержал 261 депутат.

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