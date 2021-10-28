Разумков анонсировал создание своей партии

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков намерен создать собственную политическую силу. Об этом он заявил в программе «Народ против» в эфире телеканала «Украина-24» вечером 28 октября.



Он рассказал, что на создание политсилы «время есть, желание есть, команда есть».



«Сегодня, я думаю, есть достаточно коллег, которые, как и я, переживают за государство, и в парламенте, и вне него. Мы точно готовы двигаться вперед», — сказал он.



«Я думаю, если говорить о парламенте, это в первую очередь те, кто меня поддержал три недели назад. Это был серьезный выбор. Это же не секрет, и об этом говорили в эфире вашего канала, что приглашали на Банковую и убеждали, как надо голосовать. Но почти три десятка народных депутатов только из "Слуги народа" за это не проголосовали и принципиальную позицию заняли. Я понимаю, что на следующий день приходили другие коллеги, которые извинялись и говорили, мол, так вышло, мы должны были, на нас давили... Но ты же должен оценивать людей по делам, а не словам», — добавил Разумков.

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на заседании 7 октября.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Владимира Зеленского во время президентской предвыборной кампании.



Народный депутат Руслан Стефанчук был избран новым председателем Верховной Рады 8 октября. Его кандидатуру поддержал 261 депутат.