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Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

08 октября 2021, 11:52

Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

Народный депутат Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады. За его кандидатуру отдали 261 голос на заседании парламента.

Как голосовали за Стефанчука

До этого Стефанчук занимал должность вице-спикера Рады.

Накануне, 7 октября, парламент отозвал Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья. Доктор юридических наук, профессор. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании 2019 курировал работу экспертных групп в команде Владимира Зеленского. Вошел в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа». Стал вице-спикером парламента 29 августа 2019 года. Также являлся представителем президента Зеленского в парламенте.

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