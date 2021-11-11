Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»

Владимир Пашков уволен с должности «заместителя председателя правительства» группировки «ДНР». Соответствующий указ главы «ДНР» Дениса Пушилина, который датируется еще 1 ноября, был опубликован сегодня.



Гражданин России Владимир Пашков стал «вице-премьером» в «правительстве ДНР» 18 апреля 2019 года. До этого он руководил компанией «Внешторгсервис», которая управляла крупнейшими промышленными предприятиями, захваченными в ОРДЛО.



До июня 2021 года «Внешторгсервис» был связан со сбежавшим в Россию после Майдана украинским олигархом Сергеем Курченко. С 2017 года компания успела задолжать рабочим предприятий как минимум три миллиарда рублей, часть заводов находились в простое.



В июне этого года контроль над «Внешторгсервисом» был передан россиянину Евгению Юрченко. Как писали «Новости Донбасса», решение о смене Курченко на Юрченко приняли российские кураторы «Л-ДНР».



При Юрченко ЗАО «Внешторгсервис» в сентябре изменило название и организационно-правовую форму. Теперь крупнейшими заводами ОРДЛО управляет ООО «Южный Горно-металлургический Комплекс» (ЮГМК).



До февраля 2014 года Пашков был вице-губернатором Иркутской области России. А с 2015 года он работал в российском благотворительном Фонде поддержки международных гуманитарных проектов. По данным украинских спецслужб, через фонд Россия финансирует «ДНР» и «ЛНР». Еще один сотрудник фонда в «правительстве ДНР» — «вице-премьер» Владимир Антонов.