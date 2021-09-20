Компания, захватившая активы в Донецке и Луганске, меняет название

С 1 октября компания «Внешторгсервис» изменит название и организационно-правовую форму. Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем телеграм-канале.



Ранее компания, зарегистрированная в непризнанной Южной Осетии, называла себя закрытым акционерным обществом (ЗАО). Теперь она станет обществом с ограниченной ответственностью (ООО) под названием «Южный Горно-металлургический Комплекс» (ЮГМК).

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.