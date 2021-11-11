«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что Вооруженные силы Украины 26 октября применили в бою ударный беспилотник «Байрактар». Об этом он сказал в «большом интервью» 11 ноября.



«Они опять пересекают определенную линию и используют в боевых целях. Слава богу, никто не погиб и урон там достаточно небольшой», — сказал он.



Ранее Пушилин и другие представители «ДНР» применение «Байрактара» ВСУ не подтверждали. «Случай боевого применения "Байрактара" не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это — фейк», — сказала глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова 9 ноября.



Сегодня Пушилин объяснил это долгим проведением разбирательств. «Мы долго проводили разбирательства, потому то это было похоже на некие артиллерийские составляющие. Не буду вдаваться в подробности, но даже у нас не было, что они могли это приступить», — подчеркнул Пушилин.



Он считает, что применив беспилотник, украинская сторона нарушила Минские соглашения.



Представители Украины в свою очередь отрицают, что удар из «Байрактара» является нарушением. Президент Владимир Зеленский и глава Минобороны Алексей Резников отмечали, что беспилотник был применен в ответ на обстрелы боевиков.

26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар». БПЛА ударил по гаубице боевиков, которая, по сообщениям штаба ООС, обстреливала украинские позиции вблизи Гранитного, в результате чего погиб украинский военный и были разрушены дома.



Действующие на Донбассе с 27 июля 2020 года «меры по усилению режима прекращения огня» предусматривают, в частности, запрет на открытие огня и запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Вместе с тем документ допускает открытие ответного огня в случае наступательных действий противника и при наличии соответствующего приказа военного руководства.