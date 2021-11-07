У Офиса президента нет подтверждений наращивания российских войск возле границ Украины

В Офисе президента Украины нет подтверждений информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины», — ответил он на вопрос, насколько реальна угроза эскалации со стороны России.



Никифоров отметил, что президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и вопросы безопасности.



«Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — заключил пресс-секретарь Зеленского.



В конце октября The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».