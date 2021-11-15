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Западная разведка допускает эскалацию между РФ и Украиной уже этой зимой - FT

15 ноября 2021, 14:50

Западная разведка допускает эскалацию между РФ и Украиной уже этой зимой - FT

Западная разведка предполагает «высокую вероятность дестабилизации» Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тыс. военных. Об этом заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказал в комментарии Financial Times, передает УНИАН.

По ее словам, хотя интерпретации западной разведки «требуют дополнительного обсуждения», они свидетельствуют о «высокой вероятности эскалации ситуации».

«Информация наших (военных спецслужб) совпадает с данными стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой», — сказала Маляр, отвечая на вопрос, является ли риск российской военной агрессии сейчас выше, чем в прошлые годы.

Маляр добавила, что выводы союзников «основаны не только на информации о количестве российских войск вдоль украинской границы», что может свидетельствовать о том, что Вашингтон имеет дополнительную информацию от разведки о намерениях российского президента Владимира Путина.

Маляр отметила, что наращивание российских войск происходит близ оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Россией Крыму и на северо-восточных границах Украины.

Как сообщил FT начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины около 114 тысяч военных.

Вашингтон еще не сформировал представление о намерениях Путина по увеличению военных сил на основе различных оценок российской угрозы Украине, пишет FT со ссылкой на информированные источники. Но США опасаются, что последние движения являются более серьезными, чем те, что наблюдались весной, когда Москва собрала подобное количество войск на границе в рамках, по ее словам, незапланированных учений.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной. 

2 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.

Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.

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