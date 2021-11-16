Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин обвинил украинские власти в невыплате пенсий жителям отдельных районов Донецкой области.



«Украина делает все возможное, чтобы пенсии старикам не выплачивались. Хотя эти пенсии — это не право Украины, а обязательство Украины, потому что пенсионеры, когда они еще работали, выплачивали это государству. Но Украина всячески делает практически невозможным получение заслуженных средств», — заявил Пушилин в интервью российскому сайту «Столетие».



Вместе с тем Пушилин не упомянул о том, что именно он распорядился закрыть КПВВ на линии соприкосновения, оправдывая эту меру ситуацией с коронавирусом. Сейчас между украинской территорией и ОРДО функционирует только по понедельникам и пятницам дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка». Согласно правилам «ДНР», проехать могут далеко не все желающие.



Неработающие КПВВ стали препятствием, в частности, для пенсионеров с неподконтрольной части Донбасса. Чтобы получить пенсии, им необходимо забрать деньги на подконтрольной Украине территории.



Многие люди вынуждены ехать из ОРДО в «большую Украину» в объезд через Россию, что дольше по времени и дороже.

По данным ООН, около 270 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса не смогли получить украинские пенсии в 2020 году из-за ограничений на передвижение.



Кабинет министров 10 ноября утвердил порядок выплаты долгов по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО. Задолженность планируют погашать с 2022 года.