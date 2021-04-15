ООН: Около 270 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса не смогли получить пенсии в 2020 году

Пенсионеры, которые проживают на неподконтрольной правительству территории, массово теряют доступ к получению украинских пенсий из-за ограничений на передвижение. Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в ходе онлайн-презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.



Она отметила, что есть многочисленная группа пенсионеров, которые проживают на территории, не контролируемой правительством, и сталкиваются с особыми проблемами в доступе к получению их пенсий. Для этого им необходимо ехать на подконтрольную Украине территорию.



«До 2019 года около 600 тысяч пенсионеров с неподконтрольной территории утратили доступ к их пенсиям из-за ограничений на передвижение и сложные административные требования. В 2020 году 270 тысяч жителей неподконтрольных районов не смогли снять свои пенсии на подконтрольной Украине территории из-за ограничений на пересечение линии соприкосновения в связи с COVID-19», – привела данные ООН Оснат Лубрани.



Она подчеркнула, что для этих людей пенсии имеют жизненно важное значение, а также выплата им украинских пенсий важна для целей установления мира и социального единства.