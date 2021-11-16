Кабмин выделил 21 млн гривен на обустройство границы

Государственной пограничной службе Украины выделено 21 млн гривен для обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров ​15 ноября.



Средства будут направлены на закупку сырья для изготовления колюче-режущей ленты.



«Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан — самые главные задачи Правительства. Поэтому чрезвычайно важно своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы, создание необходимых условий для выявления и прекращения незаконного его пересечения», — прокомментировала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной.



2 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.



Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.