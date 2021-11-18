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Россия отказывается от «нормандии», пока Украина не выполнит то, что хочет Кремль

18 ноября 2021, 18:18

Россия отказывается от «нормандии», пока Украина не выполнит то, что хочет Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина выполнит все Минские договоренности. Об этом он сказал по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента РФ Владимира Путина.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в Минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», – цитируют Лаврова «РИА-Новости».

При этом, выступая на коллегии МИД, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит свое участие в Нормандском формате и в работе Трехсторонней контактной группы.

Президент РФ традиционно не признает свою страну стороной конфликта на Донбассе. Участие России в Нормандском формате и ТКГ Путин назвал «посредничеством».

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Там заявили, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в Нормандском формате подвергаются искажению». 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней. 

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