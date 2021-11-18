«Россия добивает Нормандский формат»: Кулеба — о публикации РФ переписки с Германией и Францией

Опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.



По его словам, «ничего хорошего в этом нет».



«Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением России к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта», — сказал Кулеба.



Он добавил, что публикация МИД РФ конфиденциальной дипломатической переписки усложнит эту работу, но она будет продолжена, потому что «Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности».

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Там заявили, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в Нормандском формате подвергаются искажению».