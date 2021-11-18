Путин заявил, что Россия продолжит участие в Нормандском формате и ТКГ

Россия продолжит свое участие в Нормандском формате и в работе Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МИД.



Конфликт на Донбассе Путин назвал далеким от завершения. Украину он обвинил в «демонстративном невыполнении своих обязательств как по минскому комплексу мер, так и по Нормандскому формату».



«На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" — ФРГ, Франция — не оспаривают значение Минских соглашений. <...> Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик», — полагает Путин.



Президент РФ традиционно не признает свою страну стороной конфликта на Донбассе. Участие России в Нормандском формате и ТКГ Путин назвал «посредничеством».



«Посреднические усилия в [Трехсторонней] контактной группе и Нормандском формате важно продолжать», — заявил Путин, добавив, что других международных механизмов урегулирования не существует.



Также Путин считает, что страны Запада «обостряют ситуацию» поставками Украине летального современного вооружения, и проведением «провокационных военных маневров в Черном море и в других регионах, близких к нашим границам».