Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе — Зеленский

26 ноября 2021, 16:55

Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе.

«Россия считает, что если мы проголосуем закон [о переходном периоде], то это будет означать выход украинской стороны из Минского процесса», — сказал Зеленский.

По мнению президента, «это большой и серьезный риск».

«Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Рисков очень много и так, кроме закона о переходном правосудии. Это не игрушки — мы не одни во всем этом», — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, на законопроект «не очень позитивно» реагируют «наши союзники, которые полностью поддерживают Украину» в вопросах Крыма и Донбасса.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
переходной период

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
14:58
Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»
12:20
«ДНР»: Снова более тысячи заболевших ковидом
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
23:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
13:46
«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел
10:36
«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой
09:46
«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек
09:44
«ЛНР» сообщила о 14 новых смертях от коронавируса
09:15
В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
все новости
17:23
Великобритания разместит в Германии военную бригаду из-за угрозы вторжения РФ в Украину — СМИ
17:03
Зеленский: Эрдоган передал Кремлю списки удерживаемых украинцев, ответа пока нет
16:55
Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе — Зеленский
16:33
Зеленский рассказал, можно ли будет на следующих выборах президента голосовать онлайн
16:23
Возможная эскалация со стороны России: Зеленский увидел три сигнала
16:04
У полиции Донецкой области – новый начальник
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
15:44
Зеленский исключил наступление ВСУ на Донбассе
15:39
Евробонды «ДТЭК Энерго» Ахметова обвалились после заявлений Зеленского
15:12
Зеленский заявил, что «очень хочет» закончить войну на Донбассе
14:58
Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»
14:35
Зеленский предложил Путину публично опровергнуть подготовку вторжения в Украину
14:26
МВФ: Украина потеряет около миллиарда долларов из-за «Северного потока-2»
14:26
В Кремле опровергли информацию о подготовке госпереворота в Украине
14:02
Зеленский упрекнул Бутусова в «сливе» информации о применении «Байрактара» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция