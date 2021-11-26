Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе.



«Россия считает, что если мы проголосуем закон [о переходном периоде], то это будет означать выход украинской стороны из Минского процесса», — сказал Зеленский.



По мнению президента, «это большой и серьезный риск».



«Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Рисков очень много и так, кроме закона о переходном правосудии. Это не игрушки — мы не одни во всем этом», — отметил Владимир Зеленский.



Кроме того, по словам Зеленского, на законопроект «не очень позитивно» реагируют «наши союзники, которые полностью поддерживают Украину» в вопросах Крыма и Донбасса.