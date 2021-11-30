Шмыгаль: Россия стоит за подготовкой госпереворота в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия стоит за попыткой организовать переворот в Украине с целью свержения прозападного правительства, передает Reuters.



«У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации государственного переворота)», — сказал Шмыгаль. На вопрос, стоит ли за этим Россия, он ответил: «Совершенно верно».



Он также сказал, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной является частью более широких усилий РФ по ослаблению стремления Украины в Европейский Союз.



«Они [Россия] что-то готовят», — сказал Шмыгаль, не вдаваясь в подробности.



По его словам, украинская разведка выявила действия «внешних сил», пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и государственный переворот.



«В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование», — отметил премьер-министр.



Шмыгаль также заявил, что увольнение на этой неделе Александра Руснака, руководителя управления контрразведки Службы безопасности Украины, не имеет отношения к делу.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.