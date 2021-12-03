Добровольно-принудительно и для иллюзии интеграции: Лисянский объяснил вступления жителей ОРДЛО в «Единую Россию»

Первые сто жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые вступили в партию «Единая Россия», являются чиновниками оккупационных администраций и получили партбилеты российской политсилы принудительно. Об этом заявил основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский в эфире телеканала Дом.



По его словам, Кремль пытается создать иллюзию действительной интеграции временно оккупированной части украинских территорий в Россию. Для этого и реализуются такие акции, как раздача российских паспортов, выдача партбилетов «Единой России», а также открытие российских представительств в ОРДЛО.



«У них так называемые интеграционные процессы проходят постоянно. Кроме вступления в "Единую Россию", там недавно открыли "Русский дом" — проект так называемого "Россотрудничества", который присутствует во многих, в том числе европейских, странах. И вот теперь они его открыли на временно оккупированной территории Украины, без согласия с МИД. И поэтому они специально создают такую иллюзию, что "мы вас не оставляем, на выборах вы проголосовали — вот вам партийный билет "Единой России"", — уточнил эксперт.



Между тем сотрудников оккупационных администраций принудительно приняли в российскую политическую силу.



Они приняли [в "Единую Россию"] 100 человек, они, кстати, приняли 100 чиновников [ОРДЛО]. То есть добровольно-принудительно. Никто не спрашивал — хотят люди вступать или нет. Хочешь работать в администрации — пожалуйста, вступай. Не хочешь — завтра останешься без зарплаты», — продолжил правозащитник.

Напомним, сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время визита в оккупированный Донецк. Он, в частности, лично вручил партбилет главе группировки "ЛН"Р Леониду Пасечнику. В МИД Украины отреагировали, заявив, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации