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Главы «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России» из рук Медведева

04 декабря 2021, 14:46

Главы «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России» из рук Медведева

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам группировок «ДНР» и «ЛНР» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Помимо них членами партии стали временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Коми Владимир Уйба, а также министр просвещения Сергей Кравцов и депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин.

Отметим, что для Пасечника получение партбилета «Единой России» состоялось во второй раз. Первый произошел во время визита депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в оккупированный Луганск 30 ноября. «Администрация» Луганска опубликовала тогда фотографию, на которой Пасечник держит партбилет «Единой России» в компании Володацкого.

Напомним, сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия».

В МИД Украины отреагировали, заявив, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации.

Основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский утверждает, что первые сто жителей ОРДЛО, которые вступили в партию «Единая Россия», являются чиновниками оккупационных администраций и получили партбилеты российской политсилы принудительно. 

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