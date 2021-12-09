Вряд ли в ближайшее десятилетие: В США озвучили сроки вступления Украины в НАТО

В Госдепе США считают, что вступление Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет. Об этом говорится в статье Associated Press.



Авторы отмечают, анализируя итоги переговоров президентов США и России, что Джо Байдену придется уменьшить желание Украины вступить в НАТО.



В то же время США и НАТО отвергают требования Владимира Путина о том, чтобы они навсегда отказались от членства Украины в западном военном альянсе.



«Но высокопоставленные чиновники Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», — пишет агентство со ссылкой на источник, знакомый с этими частными переговорами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова пойти на уступки России, но только на условиях взаимности и в непринципиальных для Киева вопросах. Так министр прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что «красной линией» для России является вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории ударных комплексов.