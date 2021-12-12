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Журналисты нашли российский паспорт у замглавы МВД Гогилашвили

12 декабря 2021, 17:50

Журналисты нашли российский паспорт у замглавы МВД Гогилашвили

У заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина России и российский индивидуальный налоговый номер, сообщает «Центр журналистских расследований».

Журналисты, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы РФ, отмечают, что Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Кроме того, в России ему был присвоен налоговый номер 616404621705, который указан в базе данных Федеральной налоговой службы.

База при поиске предоставляет данные лишь действующих паспортов граждан России и их личных налоговых номеров. Выход из гражданства РФ или лишение его производится на основании соответствующего Указа президента России.

Согласно официальной биографии Александра Гогилашвили на сайте МВД, он родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, длительное время работал в России. В частности, являлся помощником Николая Валуева, депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия».

Гогилашвили был назначен заместителем главы МВД в сентябре 2019 года, когда его возглавлял Арсен Аваков. После того, как МВД возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили сохранил должность.

Супруга Гогилашвили Мария Левченко является помощницей президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».

Вчера было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, на время которого Гогилашвили должен быть отстранен. По итогам расследования Монастырский пообещал принять решение относительно будущего Гогилашвили на должности его заместителя.

Президент Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили из МВД.

Сегодня была опубликована запись похожего сканадала, который Гогилашвили устроил в Киеве еще до поездки в Донецкую область.

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