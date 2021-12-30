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СМИ узнало детали сотрудничества бывшего коменданта «Изоляции» с СБУ

30 декабря 2021, 15:22

СМИ узнало детали сотрудничества бывшего коменданта «Изоляции» с СБУ

Бывший комендант донецкой тюрьмы группировки «ДНР» «Изоляция» Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» сотрудничал со Службой безопасности Украины минимум с 2019 года. Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода».

В 2018 году в «ДНР» отстранили «Палыча» от руководства тюрьмой. Формально — за чрезмерную жестокость, а де-факто, как говорят бывшие пленные, — из-за «финансового конфликта с куратором» — Василием Евдокимовым по прозвищу «Ленин». Куликовского несколько месяцев держали то в камере, то в вагончике, его, по свидетельству бывших пленных, самого подвергали пыткам. Затем увезли в неизвестном направлении — правда, время от времени его снова привозили в «Изоляцию». По словам очевидцев, он продолжал истязать людей.

Скоро Куликовский бежал из Донецка в Россию, пишет «Радио Свобода». И оттуда, по данным источника издания в правоохранительных органах, 23 апреля 2019 пересек российско-украинскую границу в Меловом Луганской области. По эту сторону его ждала СБУ.

«Есть предварительные данные, что он реально помогал [украинской спецслужбе]», — сказал «Радио Свобода» основатель Bellingcat Христо Грозев.

По той информации, что есть у Грозева, у «Палыча» даже случился некий «катарсис», и он сам понял, что то, чем занимался в «Изоляции», обернулось против него самого.

«Логично, что он посмотрел с другого конца этой истории: его самого содержали в "Изоляции". И даже была очень интересная ситуация: он на время пересек границу и вернулся на территорию России, чтобы найти одного из ключевых персонажей, который имеет очень тяжкое преступление именно в контексте "Изоляции" и в контексте оккупации. Затем он пересек добровольно границу назад и вернулся в Украину», — рассказал основатель Bellingcat.

Находясь в Киеве, Куликовский по поручению сотрудников СБУ звонил бывшим «коллегам» по «ДНР». Эти звонки записывались, некоторые из них были опубликованы в СМИ в начале 2021 года.

Экс-офицер украинской спецслужбы передал «Радио Свобода» видео, на котором Куликовский разговаривает по телефону со своим бывшим соратником. По словам источника, видео было снято на оперативной квартире в Киеве летом 2019 года.

Денис Куликовский на оперативной квартире в Киеве. Скриншот из видео «Радио Свобода»


Бывший работник украинской спецслужбы в беседе с «Радио Свобода» также утверждает, что с осени 2019 года за Куликовским перестала наблюдать СБУ. По его словам, подозреваемый в пытках «Палыч» оказался фактически на свободе. И продолжал жить в Киеве.

При этом прокуратура не знала, что Куликовский находится на подконтрольной Украине территории, поэтому в декабре 2020 года ему сообщили о подозрении заочно.

«Палыч» был задержан в Киеве только в ночь на 9 ноября 2021 года сотрудниками СБУ. Во время избрания меры пресечения в суде, Куликовский признался, что последние два года жил в столице.

В спецслужбе утверждают, что «не прикрывали» бывшего коменданта «Изоляции» все это время.

«Говорить о каком-либо прикрытии Куликовского со стороны спецслужб нет оснований», — говорится в ответе СБУ на запрос «Радио Свобода».

В спецслужбе добавили, что речь идет об очень тайной операции, о которой знал очень ограниченный круг людей.

«Люди, участвовавшие в первоначальной разработке Куликовского, уже давно не являются сотрудниками СБУ. Они стали работниками другого разведывательного органа. Учитывая ряд факторов, меры по задержанию Куликовского пришлось заново планировать уже в 2021 году. Сейчас, к сожалению, невозможно раскрыть все детали. Когда информация о пребывании и передвижении Куликовского на территории Украины подтвердилась, он был задержан контрразведкой СБУ. Сегодня следствие продолжается. Надеемся, со временем мы сможем предоставить обществу больше подробностей», — подчеркнули в СБУ.

Дениса Куликовского подозревают в перступлениях по статье 149 (торговля людьми), статье 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), статье 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), статье 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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