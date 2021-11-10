Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года

Бывший боевик группировки «ДНР» Денис Куликовский, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке, заявил, что находится в Киеве с 2019 года. Об этом он заявил в Приморском районном суде Мариуполя, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Проживаю на данный момент в городе Киеве», — сказал Куликовский судье, уточнив, что арендовал жилье.



На уточняющий вопрос судьи, Куликовский ответил, что проживает в Киеве с 2019 года. Бывший начальник донецкой тюрьмы добавил, что в столице зарабатывал на жизнь неофициальными подработками, а на данный момент он безработный, не имеет никакого дохода и не сможет внести залог.



Сегодня суд избирает Куликовскому меру пресечения на время проведения досудебного расследования. Прокуратура просит для бывшего боевика назначить содержание под стражей на 60 суток.



Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался комментировать информацию о том, что Куликовский жил в Киеве с 2019 года. «Учитывая тайну досудебного следствия, мы не можем некоторые детали сегодня раскрывать для того, чтобы следствие эффективно завершилось», — сказал Баканов на брифинге в Киеве.



Также он отрицает, что Куликовский заключил сделку о сотрудничестве с СБУ. «Он не мог заключить сделку с СБУ. Лично со мной он 100% никаких сделок не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то его бы никогда не задержали», — подчеркнул глава СБУ.

9 ноября стало известно о том, что Дениса Куликовского задержали в Киеве.



По информации СБУ, Куликовский организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно удерживаемых в «Изоляции» украинцев.



Бывшие узники незаконной тюрьмы называют Куликовского главным палачом «Изоляции».