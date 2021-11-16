СМИ: Куликовский в Киеве звонил боевикам по заданию украинской спецслужбы

Боевик Игорь Куликовский, подозреваемый в деле о пытках в донецкой незаконной колонии «Изоляция», попал в Киев из России. Об этом пишет издание «Спектр», ссылаясь на источники.



Назначение Куликовского изменилось постепенно после того, как в СБУ произошла ротация. Сотрудники, которые занимались расследованием дел, связанных с «Л-ДНР», а также занимались спецоперациями против боевиков и давали указания Куликовскому, постепенно начали уходить из СБУ.



Со слов источников «Спектра», Куликовский попал в этот разлом в деятельности украинских спецслужб. По поручению украинских спецслужб, он с 2019 года выходил на связь с боевиками «Л-ДНР». Все разговоры, которые Куликовский вел из разных киевских квартир, записывались. Во время таких звонков он обсуждал множество конфиденциальных вопросов с так называемыми сотрудниками «МГБ ДНР». К примеру, в январе-феврале 2021 года на украинском сайте «Обозреватель» со ссылкой на украинскую разведку был опубликован целый массив записанных переговоров боевиков «ДНР», и в каждой записи как один из собеседников фигурировал Денис Куликовский.



«Палыч» содержался в своих конспиративных квартирах довольно вольно — бежать ему фактически было некуда. Отдельные район Донецкой области он покинул после того, как совершил несколько преступлений и проступков, которые не понравились руководству «Изоляции» и силового крыла «ДНР».



По информации источников «Спектра», в Киеве на след «Палыча» вышла одна из компактных групп донецких поисковиков со связями в силовых структурах Украины. В группу, в том числе, входят бывшие узники «Изоляции». Одна из ее целей — установление всех участников организованного сообщества, сложившегося вокруг концлагеря в Донецке.



«Слухи о том, что „Палыч“ в Киеве, ходили давно. Но на его след мы попали случайно. Помогли, как ни странно, Христо (Грозев, болгарский журналист-расследователь) и Bellingcat, — рассказал источник «Спектра». — Мы его нашли и просто хотели уже сами его „винтить“, разработали историю, в которой его брать должна была Национальная полиция. Но, видать, что-то где-то „протекло“, и его оперативно взяла СБУ. Буквально на пару дней нас опередили. Теперь в Службе идут тектонические сдвиги. Они же два года держали его в непонятном статусе — все о нем знали, но никто его не оформлял. А что такое не оформлять человека в розыске с заочно врученной „підозрой“? Получается, что люди, которые в свое время все сделали правильно — вывезли такого человека из России, раскрутили, взяли в работу, — с точки зрения Уголовного кодекса попадают больше всего! И „Палыча“ прикрывать теперь некому. Люди, которые все это начинали, с которыми он, возможно, о чем-то и договаривался, уже нигде не работают. А каких-то официальных документов уже точно нет, если они и были. Теоретически он может попасть на обмен после приговора, но я думаю, он сам не захочет попадать на обмен. Он же не просто так не убежал? Тут он может получить пожизненное, а там…».

Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.