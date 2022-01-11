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Такого раньше не было: Приговор с упоминанием военных РФ на Донбассе «утерян» с сервера ростовского суда

11 января 2022, 15:39

Такого раньше не было: Приговор с упоминанием военных РФ на Донбассе «утерян» с сервера ростовского суда

С сайта Кировского райсуда Ростова-на-Дону (РФ) исчез вердикт суда по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военнослужащих на Донбассе. Вместе с этим решением пропали еще 20 приговоров. В суде изданию Znak.com заявили, что причиной стал «технический сбой», хотя резонансный приговор отсутствует на сайте судебной инстанции с середины декабря 2021 года. Тогда в комментарии «Новостям Донбасса» это объяснили проведением «технических работ».

«После резонанса в СМИ у нас произошел технический сбой. Из системы был выгружен упомянутый приговор. В тот же период удалились еще порядка 20 дел. Почему — мы не можем понять до сих пор», — заявила помощница председателя суда Дина Никифорова. По ее словам, приговоры после частичной обработки загружаются на сервер автоматически и повторная их загрузка невозможна.

«Никто из нас, конечно же, не удалял приговоры. И пока нет решения исправления сбоя. С такой технической ошибкой мы встречаемся впервые — раньше такого не было. Но, как вы знаете, упомянутый приговор [про военных и Донбасс] многие скопировали, он есть в общем доступе», — добавила представительница суда.

Никифорова заверила, что если приговор удастся загрузить на сайт, то он не будет подвержен исправлениям, так как «для этого просто нет оснований».

В ноябре 2021 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора отмечалось, что «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что решение российского суда поможет Киеву в международных судебных инстанциях.

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