Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе.



«Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы Российской Федерации есть на территории Российской Федерации», — приводит слова Пескова «Медуза».



Представитель Кремля утверждает, что на Донбасс поставляется лишь гуманитарная помощь.



«Она поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой помощи. Но ни о каких поставках тех, которые вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ», — резюмировал Песков.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора отмечалось, что «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».